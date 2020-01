Groot feest in Nieuw-Vennep: bewoners van postcode 2151 mogen 54,7 miljoen verdelen

NIEUW-VENNEP - Nóg meer nieuwe miljonairs in de provincie, want de PostcodeKanjer van 54,7 miljoen is gevallen in Nieuw-Vennep. Deelnemers met de postcode 2151 BZ kunnen een aardig bedrag op hun bankrekening bijschrijven!

Petra Moolenaar

Het gaat om bewoners van de Westerdreef. Iedere bewoner met één of meerdere loten krijgt later vanavond te horen hoeveel geld er exact is gewonnen. Speculaties RTL Boulevard maakte zojuist tijdens de uitzending officieel bekend dat de prijs in Nieuw-Vennep is gevallen, maar eerder vandaag werd al volop gespeculeerd. In het dorp werden meerdere camerawagens gezien en later werd ook dé vrachtwagen gespot.

De helft van de prijs wordt verdeeld over de 'volledige' postcode en de andere helft over de hele wijk (dus alleen het nummer). Naast de 'grote klapper' van 54,7 miljoen worden er ook nog 'kleinere' prijzen van 547.000 euro en 1 miljoen euro verdeeld over een postcode. Nóg meer miljonairs Het is al de tweede miljoenenklapper in Noord-Holland. Tijdens de jaarwisseling werd namelijk bekend dat ook het winnende staatslot 'van ons' is, want die werd verkocht in de Primera in Krommenie. Wie al die miljoenen op z'n bankrekening krijgt, is nog wel een mysterie: