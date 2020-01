Oud en nieuw-vierder schiet in lucht met vuurwapen in Amsterdam

Op de Vespuccistraat in Amsterdam-West is vannacht met een vuurwapen in de lucht geschoten. De politie heeft daarna een verdachte opgepakt.

Omstanders zagen rond 00.23 uur dat er een of meerdere keren in de lucht werd geschoten. Ze belden daarna de politie.

De verdachte had het wapen nog op zak tijdens de aanhouding. Of het om een man of een vrouw gaat kan de politie nog niet vertellen. De verdachte zit vast wegens vuurwapenbezit.

De politie is nog op zoek naar meer bewijs, zoals camerabeelden van het incident. 'Het schieten is nog altijd een misdrijf, ook al schiet je in de lucht', zegt een politiewoordvoerder.

IJtunnel

In de IJtunnel werd ook een schietpartij gemeld, maar het is nog de vraag of er echt geschoten is. 'Er meldde zich een persoon met letsel, dat mogelijk veroorzaakt is door een vuurwapen', zegt de woordvoerder. 'Maar het kan ook door iets anders zijn veroorzaakt. Het slachtoffer is aanspreekbaar naar het ziekenhuis overgebracht. Er wordt onderzoek gedaan, maar nu is de situatie nog heel onduidelijk.'

Vorig jaar werd er tijdens de jaarwisseling op verschillende plekken in de lucht geschoten. Dat gebeurde op Meer en Vaart, de Meteorenweg en de Amstelstraat. Ook dook er een filmpje op van iemand die schoten loste op het Oosterdok. AT5 vond daar later acht hulzen, die afgevuurd bleken te zijn met een alarmpistool.