Etos-stakers gooien kliko's leeg bij hoofdkantoor Ahold: "Hou die kruimels maar"

De ludieke protestactie had een duidelijke boodschap. Op de kliko's prijkte de stickers met de tekst 'Hou die kruimels zelf maar Etos'.

"Dit is dag acht en we moeten nu tot het uiterste gaan", zegt logistiek medewerker Peter, die met zijn collega's in touringcarbussen van Etos in Beverwijk naar Zaandam toog. "We worden echt al jaren achtergesteld. Alles wordt duurder en wij vinden - nee, we eisen - een goede en structurele loonsverhoging van vijf procent. Die kruimels mogen ze houden, wij willen dat ze de taart eerlijk gaan verdelen."

Volgens de stakers zijn er deze week ook zeker vier collega's vanwege de druk weer aan het werk gegaan.

