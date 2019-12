Woedende Etos-medewerkers ballen hun vuist: "We vechten verder"

BEVERWIJK - "Staan we hier maandag weer?", schalt het over het parkeerterrein van het distributiecentrum Etos in Beverwijk. Zo'n honderd stakende medewerkers klappen en ballen hun vuist, want ook na zes dagen staken zitten de onderhandelingen tussen de vakbond en hun werkgever Etos voor een beter salaris nog altijd muurvast.

Al sinds afgelopen maandag staakt ruwweg de helft van de medewerkers voor vijf procent structurele loonsverhoging. Tot op heden tevergeefs. "Wij zijn boos, maar we vechten verder tegen de Etos", zo zegt logistiek medewerker Onur tegen NH Nieuws. Ook Collega Kees toont zich strijdbaar. "Je bent gewoon een nummer. We moeten voor onszelf opkomen. We gaan niet weg zonder die vijf procent loonsverhoging." Bestuurder van de FNV Ali Aklalouch probeert zaterdagochtend de stakers moed in te spreken. (tekst gaat verder onder de foto)

De vakbond FNV is boos over het inzetten van stakingsbrekers door moederbedrijf Ahold-Dalhaise. "Dit is moreel verwerpelijk", zegt FNV-bestuurder Selma Gouderjaan. "Deze mensen komen op voor hun rechten, dus dat kan gewoon niet. We beraden ons om de acties verder op te schalen." Etos ontkent Etos ontkent dat ze medewerkers van andere bedrijven binnen het Ahold-concern inzetten om de stakende medewerkers te vervangen. "We hebben een paar medewerkers van het Etos-hoofdkantoor gestuurd en verder distributiecentrummedewerkers gevraagd of ze meer willen werken", zei een woordvoerder vrijdag. "Dat valt allemaal binnen de kaders van de wet."

