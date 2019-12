Meerdere inbraken tijdens kerst: wees ook alert op oudjaarsdag!

KROMMENIE - Er zijn tijdens kerst meerdere inbraken gepleegd in Krommenie. Naast de kerstdagen is ook oudjaarsdag een 'populaire' inbraakdag.

De politie in de Zaanstreek vraagt mensen die iets gezien hebben van de inbraken in Krommenie zich te melden.

Oud en nieuw

Naast dat de kerstdag geliefd zijn onder inbrekers, is oudjaarsdag is volgens cijfers van de politie de allerpopulairste inbraakdag. Landelijk gezien is er de afgelopen vier jaar een piek te zien van het aantal inbraken.

'Veel Nederlanders zijn niet thuis tijdens de jaarwisseling. En door het vuurwerkgeknal valt het geluid van een inbraak niet op. De ideale omstandigheden daarom voor een inbraak', aldus het Centrum voor Criminatileitspreventie en Veiligheid op haar site.

Lichtje aan

Wat je kan doen is bijvoorbeeld een lichtje (of tv/radio) aanlaten als je 's avonds de deur uit gaat. Zo lijkt het alsof je thuis bent.