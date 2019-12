Het roerige jaar van AZ: indrukwekkend op vele manieren

AMSTERDAM - Het sportjaar 2019 is bijna ten einde. Tijd om samen met onze verslaggevers nog één keer terug te blikken op het jaar van NH Sport. In het tweede deel van de reeks: het onrustige jaar van AZ.

Pro Shots/Toon Dompeling

“We waren net klaar bij het EK Wielrennen in Alkmaar”, vertelt verslaggever Erik-Jan Brinkman van NH Sport. Vlak voordat hij weer op de redactie in Amsterdam is hoort hij het nieuws: het dak van het stadion is naar beneden gekomen. “Toen we de foto’s van de collega’s van de sportredactie in de groepsapp zagen, konden we terug naar het stadion. Toen we erin konden, was dat toch wel indrukwekkend. Als je ervoor staat en dat grote dak naar beneden ziet liggen…pfoe.”

NH Nieuws

Marijn Willems, net als Brinkman de vaste volger van AZ: “Ik was thuis, net teruggekomen uit Oekraïne. AZ had een voorrondewedstrijd in de Europa League gespeeld tegen Marieopol. Onwerkelijk, de foto’s die je dan binnenkrijgt. Ik weet nog dat ik direct een appje heb gestuurd naar iemand van AZ: “Is dit echt?”. Je verwacht gewoon dat zoiets niet in Nederland kan gebeuren.” Den Haag AZ werd hartelijk ontvangen in Den Haag, waar het gebruik mocht maken van het stadion van ADO. Het zorgde niet voor een terugval van de Alkmaarders. Sterker nog, er werden volop punten binnengehaald en AZ gaat de winterstop in als nummer twee van de eredvisie. “Ik vind het heel knap van AZ dat ze bijvoorbeeld Ajax in de derby niet aan voetballen hebben laten komen”, vindt Willems. “We hebben veel mooie wedstrijden gezien, niet alleen in de eredivisie maar ook in de Europa League.”

Quote "Er liggen kansen voor Boadu om mee te gaan naar het EK" erik-Jan brinkman, verslaggever nh sport

Een groot aandeel in die prestatie hebben Calvin Stengs en Myron Boadu, vinden de heren. “Ze hebben zelfs hun debuut gemaakt in het Nederlands Elftal”, aldus Brinkman. “Bijzonder dat ze allebei zware blessures hebben gehad en beiden zeer goed zijn teruggekomen.” Hij kijkt zelfs vooruit naar het EK in 2020. “Nu Memphis Depay en Donyell Malen weggevallen zijn, liggen er kansen voor Boadu om mee te gaan.”