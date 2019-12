In deze gemeenten heeft de politie sinds 2016 niet één woninginbraak opgelost

In zes Noord-Hollandse gemeenten is de afgelopen drie jaar geen enkele woninginbraak opgelost. Het gaat om Oostzaan, Wormerland, Beemster, Drechterland, Opmeer en Texel, zo blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws .

Wie denkt dat er in die gemeenten nauwelijks wordt ingebroken, heeft het mis: in totaal sloeg het inbrekersgilde in de zes genoemde gemeenten sinds begin 2016 495 keer hun slag. Voor die honderden inbraken werden welgeteld nul verdachten aangehouden.

Ter vergelijking: landelijk zijn er dertig gemeenten waar in de afgelopen drie jaar geen enkele woninginbraak is opgelost. Bij elkaar opgeteld is er die gemeenten 2.000 keer ingebroken.

Beste jongetjes van de klas

Toch zijn inbrekers niet overal vrijuit gegaan: Enkhuizen en Weesp zijn de beste jongetjes van de Noord-Hollandse klas. Van de tachtig geregistreerde woninginbraken in Enkhuizen in de afgelopen drie jaar zijn er vijftien opgelost, wat neerkomt op een ophelderingspercentage van 18,8 procent. Van de 245 woninginbraken in Weesp zijn er 45 opgehelderd, wat neerkomt op 17,6 procent van het totaal.

Hoewel er in de hoofdstad 800 woninginbraken opgelost, werden er in de afgelopen drie jaar in totaal 12.340 woninginbraken geregistreerd. De Amsterdamse politie heeft sinds 2016 voor 6,4 procent van alle inbraken een verdachte kunnen aanhouden.