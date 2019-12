Inbraak in huis Schagen: politie zoekt getuigen

SCHAGEN - De politie is op zoek naar getuigen van een inbraak in een huis aan de Westersingel in Schagen afgelopen nacht.

De inbrekers zijn via de achterzijde van het pand naar binnen gekomen door een raam open te breken. De dieven hebben verschillende goederen meegenomen. Het is niet bekend of de bewoners van het huis thuis waren tijdens de inbraak.

Tot op heden zijn er nog geen verdachten aangehouden. De politie is op zoek naar mensen die meer hebben gezien of informatie hebben.

Lampje aan

Ook is de tip om tijdens de kerstdagen een lamp in huis aan te laten, zodat het lijkt alsof er iemand thuis is.