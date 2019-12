Regen is grote spelbreker bij inzamelingsactie van Radio Beverwijk

Epicentrum van de actie was de Glazen Keet, een knipoog naar het Glazen Huis van 3FM, van waaruit dj's jarenlang in aanloop naar kerst met verzoekplaatjes geld ophaalden voor goede doelen.

In de Glazen Keet op het Stationsplein draaiden de vrijwilligers van Radio Beverwijk onvermoeibaar hun plaatjes en leverden bandjes, koortjes en solo-artiesten hun vrijwillige bijdrage.

Koning: "Prachtig dat ze dit allemaal hebben gedaan. Dat geeft een goed gevoel." En Koning prijst zich gelukkig dat dankzij de actie, in samenwerking met de Linda Foundation, een aantal gezinnen toch een mooie kerst beleeft. "Minder dan vorig jaar helaas, maar we moeten het positief zien. Mooi dat we mensen in Beverwijk die het niet breed hebben een leuk kerstdiner kunnen bezorgen."