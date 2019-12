De Peiling: Vuurwerk verbieden of lekker blijven knallen?

Lekker blijven doorknallen met oud en nieuw en genieten van het vuurwerk? Of begint de vuurwerkoverlast de spuigaten uit te lopen en is het tijd voor een algeheel vuurwerkverbod? We horen graag hoe jij daarover denkt.

Vuurwerkvrije zone

De laatste jaren leidt het afsteken van vuurwerk tot flink wat discussie. Een groeiend aantal gemeenten komt klagende burgers tegemoet en stelt vuurwerkvrije zones in. In 113 gemeenten worden dit jaar vuurwerkvrije zones aangewezen. Dat zijn 22 gemeenten meer dan vorig jaar. Of vuurwerkvrije zones echt helpen tegen overlast is nog onduidelijk. Sommige gemeenten zeggen dat het handhaven van een vuurwerkvrij gebied eigenlijk ondoenlijk is.

Overlast

Het lijkt er op dat steeds meer mensen de overlast van vuurwerk zat zijn. Er wordt geklaagd over wijken die in een soort oorlogsgebied veranderen waar rond de jaarwisseling jongeren de boel molesteren en brandweerlieden, ambulancemedewerkers en agenten hun leven niet zeker zijn. De Onderzoeksraad voor Veiligheid bestempelde in een rapport in 2017 de jaarwisseling als het onveiligste feest van het jaar.

Wat vind jij?

Liefhebbers van vuurwerk laten zich de traditie niet zomaar afpakken en wijzen er op dat er vooral met illegaal vuurwerk veel mis gaat. Toch wordt de roep om een totaalverbod steeds sterker. Wat vind jij? Lekker blijven knallen of verbieden dat vuurwerk?