Tientallen daklozen zien 'dakloos' AZ winnen van Groene Ster: "Ben nog nooit in een stadion geweest"

ALKMAAR - Voor een groep van vijftig (ex-)daklozen en hun begeleiders was gisteravond een avond om niet snel te vergeten. Ze waren door het 'dakloze' AZ uitgenodigd waren om het bekerduel tegen de Limburgse amateurs van Groene Ster bij te wonen. ''Eigenlijk ben ik nog nooit in een stadion geweest'', bekent een van de genodigden.

De sfeer in vak O van het AFAS-stadion zat er goed in. "Als jullie zo door blijven voetballen, zijn jullie vanavond allemaal dakloos", klonk het bij een tussenstand van 0-0 gekscherend vanaf de tribune.

'Mooie avond'

De actie is een initiatief van marketingafdeling van softwarebedrijf en AZ-hoofdsponsor AFAS. "Uiteindelijk gaat het erom dat we mensen een mooie avond kunnen bieden, dat is het allerbelangrijkste", aldus Martijn Delahaye van AFAS.

Voor een groot deel van de gasten was het bezoek stadion, maar niet voor Patrick. Al in de bus in Den Helder stond hij te popelen om zijn cluppie weer eens te zien schitteren. "Toen ik 7 was, heb ik mijn eerste wedstrijdje AZ gezien", vertelt hij over zijn bezoek aan de Alkmaarderhout, tot 2006 de thuisbasis van AZ. "Maar dit is de eerste keer in dit stadion.''

'Echt een feestje'

Van de gezichten van de begeleiders was het enthousiasme gedurende de hele wedstrijd te lezen. "Ik denk dat ze zich echt gezien voelden. We zijn supergoed verzorgd, het was echt een feestje", vertelt Mandy Gomens, vrijwilligster in de verslavingszorg. ''Als je ziet hoe mooi het is gegaan en hoe blij iedereen is. Dit moet zeker vaker gebeuren."

Hoewel er voor rust niet werd gescoord, troffen de Alkmaarders na de thee drie keer doel. De wedstrijd eindigde in 3-0, waarmee AZ door is naar de derde ronde van het bekertoernooi.