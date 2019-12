Boze boeren na protest op Mediapark: "We pikken het niet meer"

De boeren verklaarden na afloop van hun protest het zat te zijn dat de media in hun ogen niet 'het echte verhaal' vertellen. "Wij zijn eerlijke, hardwerkende, belastingbetalende Nederlanders. We proberen alles zo goed mogelijk te doen. We willen meer respect en minder regels. Wij willen een eerlijk verhaal in de media", verklaarde een woordvoerder van de boeren die zegt de spreken namens de boeren van Nederland. Opvallend genoeg mochten de aanwezige media geen verdere vragen stellen aan de boeren.

Een van de andere boeren vertelt dat hij vindt dat er veel onwetendheid is bij de pers over de boeren. "Of dat bewust is of niet bewust, weten we niet. We worden in een bepaalde hoek gedrukt, waardoor alles persoonlijk op ons bordje komt. Wij zijn mensen, wij zijn families. Dit moet anders."

Boeren moeten weg

De boeren werden na hun verklaring door de politie gesommeerd om Hilversum te verlaten. Ze kregen het nadrukkelijke verzoek om niet via de snelweg te gaan, maar binnendoor. De eerste boeren vertrokken daarna meteen.