Aanhouding Taghi in Dubai verliep rustig, uitlevering zal enige tijd duren

DRIEBERGEN - De aanhouding van Ridouan Taghi vandaag door de politie in Dubai is rustig verlopen. "We zijn heel blij met de aanhouding", zegt Fred Westerbeke, hoofdofficier van het Landelijk Parket. Nederland zal vragen om de uitlevering van Taghi. Naar verwachting zal dat enige tijd duren.

ANP

Dat heeft de Nederlandse politie gezegd tijdens een persconferentie naar aanleiding van de aanhouding van Taghi. Na de aanhouding is Taghi overgebracht naar een politiebureau. Meer informatie over de aanhouding zelf wilde de politie niet geven.

NH Nieuws

Andy Kraag, hoofd Landelijke Recherche, zegt dat al een ruim jaar 100 rechercheurs en andere specialisten zich inzetten om aan het onderzoek te werken. Dat gebeurde dag en nacht. Er werden informanten ingezet, er was financieel onderzoek en versleutelde berichten werden gelezen. "Er werd blind op de versleutelde communicatie vertrouwd. Ze gaven ons een ontluisterende inkijk in de organisatie. Er werd over liquidaties gesproken en er werden tips uitgewisseld over hoe je doelwitten het best kunt observeren."

NH Nieuws

Onschatbare waarde Al die informatie bleek van onschatbare waarde in de zoektocht naar Taghi, vertelt Kraag. "We kregen verschillende tips over waar Taghi zich zou bevinden. Dat was in Marokko, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika. We hebben alles minutieus uitgezocht. Uiteindelijk bleek hij in Dubai te verblijven."

Door intensieve samenwerking met de politie in de Verenigde Arabische Emiraten kon Taghi vandaag worden aangehouden in een woning in Dubai. "Hoewel we geen uitleveringsverdrag hebben, hoeft dat uitlevering niet in de weg te staan", zegt Fred Westerbeke, hoofdofficier van justitie van het Landelijk Parket. Hij heeft er vertrouwen in dat Taghi in Nederland voor de rechter kan verschijnen

NH Nieuws