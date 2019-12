Ook vissers melden zich op de Dam in Amsterdam: "We worden verdreven als indianen"

AMSTERDAM Niet alleen de boeren meldden zich vanochtend op de Dam in Amsterdam voor een nieuw protest. Vissers uit onder meer Den Helder en Den Oever delen vandaag vis uit omdat zij last hebben van de klimaatplannen op de Noordzee. "Wij zijn samen met de boeren de voedselvoorzieners van de wereld."

Op de Noordzee moeten namelijk verschillende grote windparken komen en de vissers vrezen dat er straks geen plek meer voor hen is. "We worden gewoon verdreven als indianen", zegt Dirk Kraak uit Den Helder.

'Politiek luistert niet'

Kraak vindt vooral dat de politiek niet goed genoeg luistert naar de vissers. "Wij zijn niet tegen hernieuwbare energie, maar het moet wel in samenspraak. We moeten er samen uitkomen waar die windparken komen, want die komen nu op de allerbeste visgronden."