Eerste tractoren rijden Amsterdam binnen voor boerenprotest op de Dam

Ze kwamen even voor 06:00 uur aan in Amsterdam. De eerste trekkers staan inmiddels op de Dam. Op beeldmateriaal toegestuurd door enkele demonstranten is te zien dat het om tientallen tractoren gaat. Sommige voertuigen zijn voorzien van vlaggen en spandoeken met teksten als 'No farmers no food.'

Maximaal 25 tractoren

Burgemeester Halsema heeft met de organisatie afgesproken dat er maximaal 25 tractoren bij het protest aanwezig mogen zijn. Of de demonstranten zich hier aan houden is nog de vraag. Zo gaf organisator Agractie Nederland vorige week aan veel meer trekkers te verwachten.

De actie op de Dam duurt officieel van 12:00 uur tot 16:00 uur. Er staat een brunch gepland op de Dam en het Rokin. Boerenbedrijven nemen eten mee en nodigen Amsterdammers uit om te komen brunchen.