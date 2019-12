Voorarrest verdachte (15) aanranding Wervershoof met twee maanden verlengd

De 15-jarige jongen uit Medemblik zit vast sinds zijn aanhouding. Begin november werd al duidelijk dat zijn voorarrest werd verlengd, en nu gebeurt dat nogmaals. Hij blijft in ieder geval vastzitten tot de zaak voor het eerst voor de rechter verschijnt, op 30 januari. Omdat het om een minderjarige gaat, is deze zaak besloten.

Van fiets geschopt

In de nacht van 19 augustus werd een 17-jarige meisje aan de Oosterdijk in Wervershoof van haar fiets geschopt, mishandeld en aangerand. Zij was op weg naar haar huis in Medemblik, nadat ze naar de kermis was geweest met een vriendin.

Na een uitzending van Opsporing Verzocht kwamen meerdere tips binnen. Hierdoor kwam de recherche de verdachte op het spoor en kon hij worden aangehouden.