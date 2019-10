Politie zoekt nog steeds naar aanrander 17-jarig meisje in Wervershoof: "Waarom ik?"

WERVERSHOOF - De politie heeft opnieuw opgeroepen uit te kijken naar de aanrander van het 17-jarige meisje in Wervershoof. Zij werd op 19 augustus van haar fiets geschopt en aangevallen, nadat ze naar de kermis was geweest met een vriendin. Bij Opsporing Verzocht doet ze haar heftige verhaal. "Ik zag het helemaal niet aankomen. Waarom gebeurde dit met mij?"

Dat vroeg het jonge slachtoffer zich af in de uitzending van Opsporing Verzocht deze avond. Eerder deed de politie al een oproep bij Bureau NH.

Ze ging die bewuste avond op stap met een vriendin, maar kon niet bij haar blijven slapen. Rond 0.30 uur besloot ze naar huis in Medemblik te fietsen, want ze had de volgende ochtend haar eerste rijles. "Het is ongeveer een kwartiertje fietsen. Ik had muziek op en voelde me vrij. Ik fietste hard."



Om bij Medemblik te komen, moest ze via Onderdijk. Ter hoogte van de kerk besloot ze een man in te halen, die haar later vlak voor het Nesbos geweldaddig van haar fiets trapte, beroofde en aanrandde.



Vestje uitdoen

"Ineens duwde hij me één kant op. Ik kwam in de berm en viel. Toen stopte de man en zei dat ik moest opstaan." Ze deed dat en wilde haar fiets pakken. "Hij zei dat ik die moest laten liggen en mijn geld moest geven. Dat deed ik. Toen moest ik mijn vestje uitdoen." In eerste instantie begreep het 17-jarige meisje niet goed wat hij met haar vestje moet. Maar langzaam drong het tot haar door wat de man van plan was. "En ik dacht: ik wil dat helemaal niet."



Ze zei 'nee' en verzette zich, waarna de man woest werd en haar twee keer sloeg. "'Waarom gebeurt dit nou met mij?' dacht ik." Op dat moment kwamen er drie meiden aanfietsen. Daar schrok de man van, waarna hij vluchtte. Sindsdien ontbreek ieder spoor. De politie is hard naar hem opzoek en vraagt iedereen om tips.

Bekijk hier de uitzending van Opsporing Verzocht: