Drie jaar cel voor Monnickendammer die onder invloed van ketamine Luce (35) doodreed

AMSTERDAM - De man die onder invloed van drugs eind augustus een fietsende vrouw doodreed op de Eerste Oosterparkstraat in Amsterdam is door de rechter veroordeeld tot een celstraf van drie jaar.

De man was tijdens de aanrijding onder invloed van ketamine en reed met 89 kilometer per uur in tegenstelde richting op het fietspad. Het 35-jarige slachtoffer, Luce Tchouane, fietste daar en werd aangereden.

Rijverbod

Ook krijg de man een rijverbod van vijf jaar en is hij verplicht zich na zijn celstraf te laten opnemen voor zijn drugsgebruik. Daarnaast moet hij zich aanmelden voor begeleid wonen.