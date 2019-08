35-jarige Amsterdamse overleden na ongeluk Eerste Oosterparkstraat

AMSTERDAM - Een 35-jarige vrouw uit Amsterdam is na een ernstig ongeluk gisteren op de Eerste Oosterparkstraat aan haar verwondingen overleden. Dat is zojuist door de politie bevestigd.

De vrouw zat op de fiets en werd geschept door een automobilist die vanaf de verkeerde kant de eenrichtingsstraat in reed. Op beelden is te zien dat de auto tegen een boom tot stilstand is gekomen. De bestuurder van het voertuig ligt nog in het ziekenhuis.

