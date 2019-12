Oorzaak brandstofstoring Schiphol wordt donderdag bekendgemaakt

Onderzoeksinstituut TNO maakt donderdag bekend wat de oorzaak was van de grote brandstofstoringen op Schiphol van afgelopen zomer. Op 24 juli strandden tienduizenden passagiers op de luchthaven doordat vliegtuigen urenlang niet konden tanken. 210 vluchten werden geannuleerd. Ruim twee weken later ging het weer mis, maar toen bleef de schade in verhouding beperkt.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Wat de oorzaak is van de twee storingen is tot nu toe niet bekend. Een week na de eerste storing liet de directeur van brandstofleverancier AFS, het bedrijf waar de storingen plaatsvonden, weten dat TNO de opdracht had gekregen om uit te zoeken wat er misging. Het enige wat wel duidelijk is, is dat een veiligheidssysteem bij de eerste storing de ondergrondse brandstoftoevoer urenlang platlegde. De tweede storing duurde anderhalf uur.

Veel gestrande reizigers konden tijdens de eerste brandstofstoring niet terecht in hotels en in sommige gevallen zelfs niet op een veldbed. Die passagiers moesten noodgedwongen op de grond slapen. De schade van de storingen liep in de tientallen miljoenen.