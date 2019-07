TERUGKIJKEN: chaos op Schiphol door grote brandstofstoring

SCHIPHOL - Op Schiphol is op dit moment een grote brandstofstoring. Onze verslaggever Doron Sajet was ter plaatse en praatte je bij over de situatie op de luchthaven.

Duizenden gedupeerde reizigers zitten voorlopig vast op de luchthaven en vluchten moeten noodgedwongen uitwijken naar andere luchthavens om te tanken.

Op Schiphol worden veldbedjes neergezet voor reizigers die op de luchthaven moeten overnachten.