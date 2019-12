Meerdere lichtgewonden bij ongeluk door noodweer op A7 bij Noordbeemster

Update 22:37 - Inmiddels is de weg weer vrijgegeven.

Een politiewoordvoerder laat weten aan NH Nieuws: "Er trok een hagelbui over de snelweg en daardoor zijn auto's op elkaar gebotst." Op bijna het zelfde moment slipte een auto op de andere weghelft door een remfout.

De snelweg was enige tijd in beide richtingen afgesloten. Inmiddels is de weg richting Zaanstad open, maar voor automobilisten richting Leeuwarden is een omleiding ingesteld.

Politie: "Alle gewonden konden ter plaatse worden behandeld door het ambulancepersoneel."

Voor vanavond was code geel van kracht.