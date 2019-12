Dit houdt in dat er in heel Nederland regenbuien komen en de wind 'krachtig' is. De buien beginnen hier, in het westen en trekken over het land. Er is ook kans op onweer en hagel.



Windstoten kunnen oplopen tot wel 90 kilometer per uur.

De verwachting is dat het rond 17.00 uur begint en om 20:00 uur is afgelopen.