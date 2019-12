Brandweer zamelt in voor Voedselbank: "Dat vinden wij zeer geweldig"

Even geen branden blussen, maar kratten vol met eten, drinken en speelgoed vullen. De brandweer van Purmerend zamelt goederen in voor de Voedselbank. Vorig jaar was hun actie al een groot succes, en ook dit jaar hebben ze weer tientallen dozen verzameld.

"Mensen kennen ons veelal van de incidentbestrijding, maar ik denk dat wij nog beter in staat zijn om wat voor anderen te betekenen", zegt André Siebelink van de brandweer in Purmerend. "Door spullen in te zamelen voor de minder bedeelden in de samenleving, kunnen wij daar een rol in vervullen."