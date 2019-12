Erik ten Hag: "Een heel teleurstellende avond"

"Dit was niet goed", aldus de trainer. "We hebben niet gehouden aan de principes van onze spelwijze en dan krijg je dit. Tegen een goed Willem II, die hebben verdiend gewonnen. Daar was niks gestolen aan."

"Het lag ook aan ons", vond Ten Hag. "We kwamen onze afspraken niet na. We kregen vier waarschuwingsschoten. De vierde ligt binnen, dat mag ons niet gebeuren. We weten dat het anders moet, dat zal heel snel moeten gebeuren. We zullen de rug moeten rechten, op naar dinsdag."