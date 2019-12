Willem II zorgt voor daverende stunt en wint van Ajax

AMSTERDAM - Een machteloos Ajax heeft vrijdagavond van Willem II verloren. De Tilburgers wisten liefst twee keer te scoren tegen de Amsterdammers, die zelf niet het net vonden: 0-2. Het was de eerste verliespartij van het seizoen voor Ajax.

Erik ten Hag koos voor de wedstrijd tegen Willem II voor Noa Lang en Klaas-Jan Huntelaar in de aanval. Verder zat er geen enkele buitenspeler op de bank; daar zit Ajax na de blessures van David Neres, Quincy Promes en Zakaria Labyad een beetje krap in.

Het zou flauw zijn om te zeggen dat Ajax in de openingsfase van de wedstrijd al met het hoofd bij de beslissende Champions Leaguewedstrijd tegen Valencia zat. Toch ging het niet bepaald gemakkelijk in de eerste helft tegen de Tilburgers, die het erg goed doen dit seizoen. Weliswaar hadden de Amsterdammers het overwicht, maar dat resulteerde op een paar schoten op doelman Timon Wellenreuther na niet in grote kansen.

Strafschop Willem II

Willem II bood goed tegenwicht en kreeg vijf minuten voor rust zelfs een strafschop. De gasten counterden goed na een corner van Ajax en Ché Nunnely werd onderuit gehaald door Sergiño Dest. Na uitgebreid VAR-overleg mocht Mike Trésor Ndayishimiye aanleggen: 0-1. Daarmee rustten de Amsterdammers voor de tweede keer in een week met een achterstand.

Hakim Ziyech leek vastbesloten het tij te keren. De middenvelder schoot vlak na rust snoeihard naast de paal. Even later gaf hij een mooie voorzet op Huntelaar, maar de spits kon niet binnenkoppen.

Tweede goal Willem II

Er volgden kansen voor Donny van de Beek en weer Ziyech, maar de gasten verdubbelden de voorsprong tot ieders ongeloof in de Johan Cruijff Arena. Invaller Damil Dankerlui schoot knap binnen, tien minuten voor tijd.

Van de Beek schoot nog op de lat, maar verder oogde Ajax machteloos. Het verloor met 0-2 en beleefde zo een slechte generale voor de wedstrijd tegen Valencia. De voorsprong op achtervolger AZ is nog steeds zes punten, maar de Alkmaarders hebben nog een wedstrijd tegoed.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Ziyech, Martínez; Lang (De Jong/57), Huntelaar, Tadić

Opstelling Willem II: Wellenreuther; Nieuwkoop, Holmén, Peters, Heerkens; Saddiki, Ndayishimiye, Llonch; Nunnely (Vrousai/60), Pavlidis, Köhlert