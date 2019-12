Hoop voor Daniel: nieuwe procedure voor verblijf aangevraagd

AMSTERDAM - Er gloort hoop voor de 19-jarige Daniel Buter uit Amsterdam Noord die met uitzetting bedreigd wordt. Er is door zijn advocaat een nieuwe procedure voor een verblijfsvergunning aangevraagd, waardoor het proces wordt versneld. Volgens zijn advocaat is de kans groter geworden dat Daniel op korte termijn vrij komt.

Een woordvoerder van de Amsterdamse burgemeester zegt dat Halsema niet op de zaak kan ingaan. De burgemeester heeft ook geen officieel bevoegdheid in de zaak, wel sprak ze gisteren haar afschuw uit over dat Daniel vastzit en zou ze contact zoeken met de staatssecretaris en de IND.

In Amsterdam geboren en getogen Daniel (19) dreigt te worden uitgezet

In Amsterdam geboren en getogen Daniel (19) dreigt te worden uitgezet

Daniel is geboren en getogen in de hoofdstad, maar toch staat hij op het punt om te worden uitgezet naar de Dominicaanse Republiek, waar hij één keer eerder geweest is, als baby. Zijn ouders vertrokken naar het buitenland, waarna Daniel bij zijn oma bleef wonen.

Toen hij met het oog op zijn studie een paspoort wilde aanvragen, bleek dat hij niet in het bezit was van de Nederlandse nationaliteit. Dat werd gemeld bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die hem uitnodigde voor een gesprek. Zijn advocaat raadde hem vervolgens aan om niet naar dat gesprek te gaan, waarna hij werd opgepakt.

Steun

De roep om zijn vrijlating werd steeds luider. Zo werd een petitie die voor Daniel is opgestart, al duizenden keren ondertekend. Ook meerdere politici bekommerden zich om het lot van de 19-jarige jongen.