In Amsterdam geboren en getogen Daniel (19) dreigt te worden uitgezet

AMSTERDAM - Hij is geboren en getogen in Amsterdam-Noord, maar toch staat de 19-jarige Daniel Buter op het punt om te worden uitgezet naar de Dominicaanse Republiek. Familie, vrienden en de buurt springen in de bres voor de jonge Amsterdammer, die nu al weken in vreemdelingendetentie zit in Rotterdam.

De reden voor zijn aanhouding is het feit dat Daniel geen geldig paspoort heeft. Volgens zijn familie is dat vanaf zijn derde al zo. Zijn vader en moeder vertrokken naar het buitenland, waarna Daniel dus in Amsterdam achterbleef bij zijn grootouders, zonder paspoort.

"Er gingen drie dagen voorbij zonder dat we iets van hem hoorden. Ik wist niet waar hij zat, hij was verdwenen", zegt zijn oma in tranen.

Ook bij zijn opa, die ziek is, gaat Daniel vaak op bezoek. Het was tijdens een bezoekje van Daniel aan hem, begin november, dat er een bus van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en een politiewagen kwamen voorrijden. Ze namen Daniel mee.

"Dit is de kamer van Daniel die ik aan het schoonmaken ben, omdat ik ieder moment hoop dat hij thuiskomt", zegt Carmen Luisa Afonseca, de oma van Daniel, terwijl ze door haar huis loopt. Haar kleinzoon woont al zijn hele leven bij haar. "Daniel is echt een goed mens. Heel zorgzaam ook voor zijn leeftijd", aldus zijn oma.

Wel zou hij een burgerservicenummer hebben, waardoor hij onder de radar jarenlang volop meedraaide in de samenleving. Toen hij met zijn studie in het vooruitzicht een paspoort wilde aanvragen, bleek dat hij niet in bezit was van een Nederlandse nationaliteit. De gemeente maakte daarvan melding bij de IND, dat hem uitnodigde voor een gesprek. Zijn advocaat raadde hem vervolgens aan om niet naar dat gesprek te gaan. Daarop werd hij dus opgepakt.

'Ontzettend verdrietig'

"Al anderhalf jaar hoort hij vrienden zeggen: 'Laten we met z'n allen uitgaan'. En dan houdt Daniel zich stilletjes", zegt Dylan, een goede vriend van Daniel. "Deze jongen kan niet uitgaan, deze jongen kan niet werken. Puur omdat hij hier niet geregistreerd staat."



Nu moet Daniel, die nog nooit in aanraking kwam met justitie, in vreemdelingendetentie zijn zaak afwachten die voor februari op de planning staat. Uitzetting naar de Dominicaanse Republiek dreigt, het land waar zijn ouders weliswaar zijn geboren, maar niet meer wonen. De rest van zijn familie woont in Nederland.



Vanuit het cellencomplex probeert hij dagelijks te bellen met zijn oma. "Oma, rustig maar. Het gaat goed met me", zegt hij dan volgens haar. "Maar gisteren hoorde ik dat hij echt ontzettend verdrietig is", vertelt ze.

Familie en vrienden willen dat Daniel zijn zaak in vrijheid kan afwachten en in Amsterdam kan blijven wonen en leven. Sinds gisteravond is er een petitie in de lucht, die inmiddels al duizenden keren is ondertekend. "Ik hoop dat iedereen die ondertekent. Dit is gewoon onterecht. Dat deze jongen vastzit hoort niet", zegt Dylan.

De IND zegt niet te kunnen reageren op individuele zaken.