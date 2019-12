Dakloze Landsmeerder uitgemergeld gevonden: "Hij had een black-out van tien dagen"

LANDSMEER - De dakloze Landsmeerder, die al twee weken spoorloos was, is gevonden. Dat meldt Dennis Kollen, die samen met zijn vrouw een zoektocht naar hem startte. "Hij ziet er niet goed uit."

De Landsmeerder was sinds 24 november vermist en werd vorige week als vermist opgeven. De politie was op de hoogte, maar benadrukte aan NH Nieuws dat het een volwassen man betreft die de vrijheid heeft om vrijwillig te verblijven.

In een Facebook-bericht gaf Dennis eerder vandaag een update over de 62-jarige man, die bij een sporthal assistent-beheerder was. "Hij ligt nu in het ziekenhuis, maar moet daar later uit."

De dakloze werd volgens Dennis vanmorgen gevonden in Landsmeer. "Iemand had blijkbaar een vermoeden waar hij was." De dakloze man heeft zelf tegen Dennis gezegd dat hij een black-out kreeg en daar tien dagen heeft gelegen. Dennis: "Dan zou best kunnen als ik hem zo zag; uitgemergeld en met lichamelijk ongemakken. Het gaat niet goed."

Straat weer op

Hij werd vanmorgen onderzocht in het ziekenhuis. "Maar hij is daar inmiddels alweer uit. We hebben met veel pijn en moeite een opvang voor hem kunnen regelen, maar morgen overdag moet hij weer op straat helaas. Schokkend om mee te maken hoe slecht dit geregeld is in Nederland."

Het is niet duidelijk waarom de man is weggelopen. Dennis zegt wel hulp voor hem te krijgen van de burgemeester van Landsmeer. "Hopelijk kan hij iets regelen voor hem."