Dakloze Landsmeerder Hans (62) spoorloos: "Brompot met wie alle clubs weglopen"

Hij is 'een man met een gebruiksaanwijzing', vertelt de eigenaar van de sporthal, waar Hijlkema al jaren kind aan huis is. "Sinds vijftien à twintig jaar is hij assistent-beheerder hier. Hij helpt bijvoorbeeld bij het klaarzetten van de spullen en houdt tijdens wedstrijden de score bij."

Tot voor kort was hij vrijwel iedere dag tot sluitingstijd in de sporthal te vinden en kreeg steevast 'een hapje en een drankje', vertelt eigenaar Dennis. "En soms stoppen we hem iets toe."

Drankprobleem

Bijna alle Landsmeerders kennen hem, en velen zijn op de hoogte van zijn drankprobleem. "Daarom kunnen we hem hier ook niet alleen laten", aldus Dennis, die hem ook graag 's nachts onderdak in de sporthal zou willen bieden. "Dit is z'n huis. Hier wordt er voor hem gezorgd. Het is een brompot, maar wel een brompot met wie alle clubs weglopen."

De sporthaleigenaar vertelt dat Hans vaker even uit beeld verdween. "Maar als ik dan een berichtje op Facebook zette, was hij meestal binnen een dag weer terug." Deze keer is dat anders, want het laatste teken van leven dateert alweer van zondag 24 november. "Die dag is hij 's avonds gezien bij de bussluis in Landsmeer."

Als vermist opgegeven

Sindsdien heeft hij niets van zich laten horen en heeft niemand hem opgemerkt. "Iemand had een glimp van hem moeten opvangen", zegt Dennis. Afgelopen woensdag heeft hij Hijlkema als vermist opgegeven. Waarom uitgerekend hij dat moest doen? "Er woont nog wel een zoon in Landsmeer, maar daar heeft hij ruzie mee."

Dennis hoopt dat hij bewust van de radar is verdwenen, maar vreest het ergste. "Misschien heeft hij een hartaanval of een maagbloeding gehad." In een bericht op Facebook roept hij z'n dorpsgenoten dan ook op beschutte plekken als tuinhuisjes en onder bootzeilen te kijken.

Zoekactie

De politie heeft inmiddels plekken bezocht waar Hijlkema zou kunnen zijn, maar hem nog niet gevonden. "Hij is als vermist opgegeven, maar het blijft een volwassene die de vrijheid heeft om vrijwillig te verdwijnen", verklaart de politie waarom er nog geen bericht over zijn vermissing is verspreid. Mogelijk gebeurt dat op een later moment alsnog.