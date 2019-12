AZ mag in Alkmaar spelen: "Maar vooralsnog wel zonder publiek"

ALKMAAR - AZ mag op zondag 15 december de competitiewedstrijd tegen Ajax in eigen stadion spelen. "Maar vooralsnog wel zonder publiek", zegt een woordvoerder van de gemeente Alkmaar. Volgende week beslist de gemeente of er wel toeschouwers welkom zijn in het AZ-stadion en zo ja, hoeveel. Het stadion van AZ kon de afgelopen maanden niet worden gebruikt, omdat begin augustus een deel van het dak tijdens een storm instortte.

De Alkmaarders weken sindsdien voor hun thuiswedstrijden uit naar Den Haag. Het dak van het eigen stadion is inmiddels verwijderd, alleen boven de hoofdtribune is de overkapping nog intact. AZ zorgt nu voor tijdelijke voorzieningen, waardoor het stadion in principe weer gebruikt kan worden. Zo zijn inmiddels twee lichtmasten teruggeplaatst.

Alternatieven

AZ wil de wedstrijd alleen mét publiek spelen. Dat is ook de wens van voetbalbond KNVB en van de gemeente. "In principe staan we toe dat wedstrijd in het stadion van AZ wordt gespeeld. Dat kan zonder publiek, al is dat ook onze wens niet", aldus de gemeentewoordvoerder. "Volgende week beslissen we of het stadion gedeeltelijk of volledig beschikbaar is voor publiek."

De KNVB gaat er vooralsnog van uit dat de wedstrijd 'gewoon' in Alkmaar wordt gespeeld. De voetbalbond houdt twee alternatieven achter de hand: de wedstrijd uitstellen of omruilen, zodat Ajax de 15e thuis speelt en later in het seizoen naar Alkmaar gaat. Nu staat voor 1 maart het onderlinge duel in Amsterdam op het programma. Ajax voert de ranglijst van de eredivisie aan met 41 punten, AZ volgt op de tweede plaats met zes punten minder.