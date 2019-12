Volgende week pas duidelijkheid over thuiswedstrijd AZ tegen Ajax

ALKMAAR - De gemeente beslist volgende week of de wedstrijd tussen AZ en Ajax op 15 december in het eigen stadion gespeeld kan worden en zo ja, onder welke omstandigheden. Dat heeft de gemeente Alkmaar aan NH Nieuws laten weten. AZ heeft inmiddels de gevraagde gegevens aan de gemeente verstrekt.

Zondag 15 december zou het de eerste keer kunnen zijn dat de Alkmaarse club weer in het eigen stadion kan spelen. Na het instorten van een deel van het dak speelde AZ haar meeste thuiswedstrijden in Den Haag.

AZ had vorige week van de gemeente een paar dagen extra de tijd gekregen om informatie aan te leveren, die de wedstrijd tussen de nummers één en twee van de eredivisie mogelijk moet maken in het eigen gehavende stadion in Alkmaar.