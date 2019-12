Omgekomen Urker vissers worden vandaag begraven

De lichamen van de vissers werden zondagochtend door duikers gevonden. Ze waren in de stuurhut van de gezonken kotter. Eerder was de kotter al gelokaliseerd. Een officiële oorzaak voor het ongeval is er nog niet, al denkt de KNRM dat de garnalenkotter met zijn netten verstrikt raakte in een wrak en vervolgens omsloeg. Hulp kwam te laat.

De families laten in een reactie weten dankbaar te zijn, zo schrijft Visserijnieuws: "Bij alles zijn we heel blij en dankbaar dat de lichamen van Jochem en Hendrik Jan begraven kunnen worden. In het bijzonder denken we daarbij aan de duikploeg die haar moeilijke en gevaarlijke werk heeft gedaan. We zien dat er heel veel voor ons is en wordt gedaan. Elk gebed en blijk van medeleven is voor ons een lichtje langs de donkere weg die wij gaan."

De begrafenis van Jochem begint om 10.00 uur, die van Hendrik Jan om 14.30 uur.