Maarten wil 'Retteketet AZ' in Top 2000: "Onze club verdient meer aandacht"

De AZ-supporter is daarom een actie gestart om het nummer van de Mirlitons de Top 2000 in te stemmen. Zes jaar geleden dacht Maarten al aan het verankeren van het clublied in de felbegeerde lijst van NPO Radio 2. In de auto, luisterend naar de radio, kon hij toen alleen nog niet bedenken hoe. "Nu weet ik hoe ik een site moet maken en was het eigenlijk binnen vijftien minuten gefixt", vertelt de AZ-fan.

Op de site staat hoe je kan stemmen op het nummer en wat je precies moet invullen. Verschillende sites pakten de lancering van het platform op als nieuws, waardoor de actie een flinke boost kreeg. Al was niet iedereen even enthousiast. "In eerste instantie vonden mensen het een vreselijk idee. Ze zeiden: 'Moet dát nummer in de Top 2000?' Daarna volgden steeds meer positieve reacties."

Boeren ook van de partij

Net als in andere jaren rijdt de Top 2000 Stembus langs verschillende plekken in het land om stemadviezen én stemmen op te halen. De stembus stond vanmorgen bij station Alkmaar en Maarten was daar dus ook. Hij was niet de enige. Ook boeren achter de actie 'Ode aan de Boer' kwamen in de inmiddels klassieke trekker-stoet naar het plein voor het hoofdstation.