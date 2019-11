Marineduikers aangekomen bij locatie van gezonken Urker kotter

Duikers kunnen waarschijnlijk aan het einde van de middag het water in. Vanaf dan is het getij goed daarvoor, aldus een woordvoerder van de Kustwacht. Als het zover is, wordt eerst een verkenningsduik gedaan, aldus de woordvoerder. "Die duikploeg treft dan onder water maatregelen om de toegang tot de kotter vrij te maken. Vervolgens kan dan een andere ploeg proberen toegang te krijgen tot het schip." De kotter ligt op zo'n 12 à 14 meter diepte.

Wind en hoge golven

De afgelopen dagen was het door de wind, de hoge golven en sterke stroming niet mogelijk om het water in te gaan, maar de omstandigheden waren vanochtend rond 10.00 uur goed genoeg om een poging te wagen.

De Zr. Ms. Makkum van de Koninklijke Marine vertrok in de loop van de ochtend vanuit Den Helder om de duikers naar de plek te brengen waar de boot werd gelokaliseerd.

