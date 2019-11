Honderden kilo's vis gestolen bij IJmuidens sushirestaurant

IJMUIDEN - Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag honderden kilo's vis en aanverwante producten gestolen uit de vriescel van het IJmuidense bedrijf Hokkai Suisan, het moederbedrijf van het naastgelegen restaurant Hokkai Kitchen.

Van makreelfilets tot plakjes geelstaart en van rode zeebrasem tot stukjes zalmbuik. In totaal gaat het om 500 à 800 kilo ingevroren en verpakte visproducten die lagen opgeslagen in de vriescel van het bedrijfspand naast het restaurant, vertelt manager Bart van der Hoek aan NH Nieuws. "Ze hebben het hek met een betonschaar opengeknipt, de deur geforceerd en de vriescel gedeeltelijk leeggeroofd." In de vriescel staan diepgevroren verwerkte producten opgeslagen die Hokkai Suisan aan groothandels en particulieren door heel Europa levert, vertelt Bart. Toen de dieven het pand binnenkwamen, ging het alarm af en is een beveiliger poolshoogte gaan nemen. "Hij kwam via de hoofdingang binnen en zag via een andere ingang nog iemand wegvluchten."

Quote "Als er tandenstokers hadden gestaan, hadden ze die ook meegenomen'' Manager Bart van der hoek

Een poging om de inbreker in te rekenen mislukte, waarna de dieven met een volgeladen auto via de Egmondstraat wegscheurden. "Ze reden zo hard weg dat een deel van de buit uit de auto viel, dus we hebben nog pakjes vis van de straat moeten rapen." Volgens Bart waren de dieven niet uit op een specifiek product, maar ze hebben gepakt wat ze pakken konden. "Willekeurige producten. Als er tandenstokers hadden gestaan, hadden ze die ook meegenomen." Kwaliteit achteruit Hij sluit niet dat de dieven een poging doen om hun buit door te verkopen. "Elke visboer heeft zalm in het assortiment" , benadrukt hij de omvang van de potentiële afzetmarkt. Toch waarschuwt hij - net als Hokkai Kitchen op haar Facebookpagina voor de gevolgen. "Als zo'n persoon niet weet hoe hij ermee om moet gaan, staat het misschien een paar dagen in een loods te ontdooien en gaat de kwaliteit snel achteruit." De verpakkingen zijn voorzien van een etiketten met de naam Hokkai, maar Bart verwacht niet dat de dieven die er op laten zitten als ze de vis proberen te verkopen.

Eigenaar Marinus is deze weken voor zaken in Japan. "Maar we hebben een appgroep waarin we hem op de hoogte houden", vertelt Bart. Hij voegt eraan toe dat er woensdag aangifte is gedaan van de diefstal. "Er wordt volop onderzoek gedaan, de camerabeelden worden strak geanalyseerd en volgens de recherche zijn er nieuwe aanknopingspunten." Aan medeleven geen gebrek: onder het Facebookbericht steken veel mensen het team een hart onder de riem. Ook spreken veel mensen hun verbazing en afschuw uit over de diefstal. "Jullie vis is goud, maar dat ze dat stelen. Moet niet gekker worden", schrijft een vrouw. "Wie steelt er nou vis?", vraagt een ander zich af.