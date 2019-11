Corso Bioscoop heeft plek in bouwplannen Dorpsstraat Castricum

In juli kon een blije Weel al melden dat de toekomst er rooskleurig uitzag voor zijn bioscoop. Begin dit jaar meldde hij nog dat het doek ging vallen voor het verouderde filmtheater omdat er geen andere locatie beschikbaar leek voor nieuwbouw. Ook Castricummers zetten zich in voor het behoud van Corso en richtten de actiegroep 'Corso moet blijven' op en kwamen met een petitie.

In een brief aan de gemeente lijkt de ontwikkelaar sociale woningbouw uit te sluiten: "Door de maatschappelijke invulling van een bioscoop is het lastig, zo niet onmogelijk om gelijkertijd sociale huur toe te passen."

In de plannen die vanavond in het gemeentehuis door de ontwikkelaar worden gepresenteerd, is Corso dus opgenomen. Daarnaast behelst het tussen de 61 en 68 koopappartementen, 1.100 vierkante meter commercieel vastgoed en een parkeergarage met 49 plekken. Door de opbrengst van de woningen en winkels moet het hele project financieel mogelijk worden.

Het gemeentebestuur staat nog neutraal in de voorliggende plannen, maar is blij met het initiatief. Wethouder Paul Slettenhaar: "Wij vinden een filmtheater een belangrijke voorziening in onze gemeente. Ik ben blij dat er nu een ontwikkelaar met een breed plan komt. Voor ons is het belangrijk dat in nieuwe plannen ook parkeren, (sociale) woningen en eventuele winkels kunnen worden opgenomen."

In 2021 zou, als alles mee zit, begonnen kunnen worden met de bouw. Maar eerst moeten de plannen verder ontwikkeld worden en getoetst aan de eisen die gelden in het centrumgebied. De presentatie begint vanavond om 19:30 uur in de raadszaal en is openbaar toegankelijk.