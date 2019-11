Ook in hoger beroep 28 jaar cel geëist voor liquidatie broer kroongetuige

Die straf vond het OM te laag. Volgens De Telegraaf zei S. vandaag in de extra beveiligde rechtbank in Osdorp dat hij bereid was geweest die straf te accepteren. Ook zei hij dat hij wilde dat hij zelfmoord had gepleegd. 'Dan had ik veel mensen een hoop ellende bespaard.'

'Geacteerde naïviteit'

Nadat bekend werd dat Nabil B. een deal met justitie had gesloten en belastende verklaringen tegen Ridouan Taghi had afgelegd, werd zijn broer Reduan op 28 maart 2018 bij zijn eigen bedrijf in Noord doodgeschoten door iemand die zich voordeed als een sollicitant. In september van dit jaar werd ook de advocaat van B., Derk Wiersum, geliquideerd. De 41-jarige Shurandy S. werd een paar dagen na de moord op Reduan opgepakt in Hilversum. S. heeft bekend dat hij de moord heeft gepleegd.

'Ik zag geen uitweg, ik wist met wie en wat ik te maken had,'zei S. volgens de krant vandaag in de rechtbank. 'Ik hoopte dat het niet echt zou hoeven gebeuren. Ik was fatalistisch, onverschillig en verslaafd.' Ook de moeder van Reduan was vandaag aanwezig in de rechtbank. Ze vroeg het hof om S. hoger te straffen 'en hem niet te belonen voor zijn geacteerde naïviteit.'