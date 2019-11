Shurandy S. opnieuw voor de rechter voor moord op broer van kroongetuige

De straf die Shurandy S. kreeg opgelegd, was dan ook beduidend lager dan de 28 jaar celstraf die het Openbaar Ministerie (OM) had geëist.

Spijt betuigd

De rechter oordeelde namelijk dat er geen bewijs was dat S. van tevoren wist dat het beoogde slachtoffer de broer van kroongetuige Nabil B. was. Daarnaast heeft hij spijt betuigd waardoor zijn straf lager is uitgevallen.

Maar het OM kan zich niet in de eis vinden. "De zaak is ingeslagen als een bom en zorgt voor afschuw in de maatschappij. Het is niet eerder voorgekomen dat een onschuldige burger doelbewust is geliquideerd", werd eerder verklaard.

Liquidatie

Reduan werd op 28 maart doodgeschoten in zijn eigen bedrijf in Amsterdam Noord, door iemand die zich voordeed als sollicitant. Een paar dagen later wist de politie Shurandy S. aan te houden in Hilversum. Hij heeft inmiddels bekend dat hij de moord heeft gepleegd.

Wel verzwijgt S. wie de opdracht voor de moord heeft gegeven. Naar eigen zeggen doet hij dat voor zijn eigen veiligheid. Het OM verwacht dat de opdracht afkomstig was van een groep criminelen, waartegen de broer van Reduan als kroongetuige belastende verklaringen aflegde.