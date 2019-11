Kerstpakketten voor arme Westfriese gezinnen: "Ze knuffelen ons als we komen brengen"

OBDAM - Stichting Kerstactie West-Friesland stelt voor het negende jaar kerstpakketten samen voor gezinnen in West-Friesland, die rond de armoedegrens leven. "Mensen zijn je zo dankbaar. Ze vliegen je om de hals als we het pakket komen brengen", aldus bestuurslid Manon Kleijne.

Er is volgens Manon nog altijd veel belangstelling voor de gratis voedselpakketten die zij en haar collega's samenstellen. In oktober hebben zij de inschrijving geopend en de logistieke grens die het team aankan, van 250 kerstpakketten, is vorige week behaald.

Vervolgens zamelen ze twee keer gratis boodschappen in bij een supermarkt. Afgelopen week stonden ze in Obdam en zaterdag in Enkhuizen. "Het is ook erg bijzonder om te zien hoe gul de mensen dan zijn. Ze doneren van alles." Daarnaast moet de stichting het ook hebben van sponsors en ondernemers die schenken. "Maar ook dat gebeurt veel. Het is hartverwarmend, die betrokkenheid."

Omhelst

Chantal de Hoop begon negen jaar geleden met het initiatief. Zij besloot toen haar eigen kerstpakket via Marktplaats te verloten aan een gezin die het heel hard nodig had. Hier kwamen zo ontzettend veel positieve reacties op, dat ze besloot om hier meer mee te doen. Een jaar later richtte ze al de stichting op.

Nu bestaat het bestuur uit zes personen, die zich - naast hun baan - aan het einde van het jaar vrijwillig inzetten om de 250 pakketten naar de mensen te brengen. En de dankbaarheid van mensen is hartverwarmend, volgens Manon. "Je krijgt ontzettend veel leuke reacties als je de pakketten komt brengen. De chauffeurs worden bijna omhelst en kinderen staan echt voor het raam te kijken wanneer ze komen."

Voor de kinderen

Bij de stichting staan de kinderen centraal. "We doen het vooral voor hen. Zij kunnen er niets aan doen dat hun ouders in deze situatie zijn beland. Wij vinden het belangrijk dat er voor hen een kleinigheidje inzit, en bijvoorbeeld lekkere koekjes. Daar worden ze ook altijd blij van."

De pakketten worden elke avond vanaf 9 december samengesteld en op 14 en 21 december worden ze rondgebracht. "Het transport is ook vrijwillig, maar dit is nog best een planning. En we pakken ze in bij een loods van een ondernemer in Obdam. Iedereen draagt een steentje bij. Alles gratis en vrijwillig."