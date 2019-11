Jan bezorgt Horinezen voedselpakket met kerst: "Het is mijn missie om te helpen"

HOORN - Hij is bijna een Hoorns icoon te noemen. Want wie kent hem niet? Jan van der Gracht staat sinds jaar en dag klaar voor de mensen die het minder hebben. Vooral in de decembermaand zet hij zijn beste beentje voor en verzamelt hij gratis boodschappen voor de DEEN supermarkten in Hoorn, om met kerst een voedselpakket te kunnen doneren aan zijn medemens.

Jan is er misschien wel één uit duizenden. Zelf is hij bescheiden. "Ik doe dit voor de mensen die het moeilijk hebben, niet voor mezelf. Ze kunnen altijd bij mij terecht. Het is mijn missie om andere mensen te helpen", vertelt hij.

'Ik kan de mensen toch niet laten zitten?'

Naast dat Jan zich in het dagelijks leven ook al veel inzet voor de Horinezen die het nodig hebben, zet hij in de decembermaand nog een extra stapje bij. Vanaf 6 december bivakkeert hij namelijk twee weken lang elke dag met een lege boodschappenkar voor verschillende DEEN supermarkten in zijn stad Hoorn. Alle mensen die dan iets over hebben, mogen dit product in zijn mand gooien. En hij mist geen dag. "Of ik nou ziek ben of niet. Ik ga gewoon door. Ik heb het één jaar niet kunnen doen vanwege een herseninfarct. Dat vond ik echt vreselijk. Ik wil er zijn voor de mensen. Ik kan ze toch niet laten zitten?", aldus Jan.

Daarna vertrekt hij naar zijn opslagplaats en gaat hij sorteren. In het weekend voor kerst gaat hij met maar liefst vijftien vrijwilligers aan de slag om alle pakketten samen te stellen, die dankbare mensen daar op 23 december kunnen halen.

Dankbaarheid en liefde

Jan krijgt elk jaar wel 80 karren vol. Een prachtig initiatief, waar hij veel dankbaarheid voor terug krijgt. "Je moest eens weten hoeveel liefde je ontvangt. Ik doe het niet voor mezelf maar voor anderen, en vooral voor die kindertjes. Die gun je echt iets met kerst", vertelt hij. En op de vraag of mensen ook misbruik maken van de situatie is Jan heel duidelijk. "Ik ben niet van gisteren. Ik hoef de mensen maar aan te kijken en ik weet genoeg."

Probleem groeit nog steeds

Naast dat Jan het zijn missie maakt om voor een ander klaar te staan, hoopt hij met deze actie ook de mensen wakker te kunnen schudden dat er wel degelijk armoede is in Hoorn. "Er zijn echt mensen die het slecht hebben en die ik moet helpen. Veel mensen in schuldsanering, gescheiden en alleen achtergelaten, ouderen die niets hebben. Noem het maar op." Volgens Jan neemt het probleem niet af in zijn stad. "Het lijkt alleen maar erger te worden."

De actie is een succes omdat volgens Jan de drempel een stuk lager is bij hem, dan bij een voedselbank. "Vooral de ouderen durven daar niet heen. Een stukje schaamte denk ik. En ik vraag niet om een papiertje die laat zien hoeveel je verdient. Ik kijk niet bij de mensen in hun portemonnee. En ik heb geen geld nodig om dit te kunnen doen. Ik doe het gewoon."