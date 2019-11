Huiszoekingen bij hypotheekadviseur in Den Helder, bedrijf wordt verdacht van witwassen

DEN HELDER - In de woning en het bedrijfspand een hypotheekadviseur in Den Helder zijn vanochtend door de politie huiszoekingen verricht. Het bedrijf wordt verdacht van fraude: er zou mogelijk zijn meegewerkt bij het witwassen van geld.

De administratie van de hypotheekadviseur is in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden.

De zaak kwam aan het rollen toen twee banken, die hypotheken verstrekken, zich bij de politie meldden. Zij hadden enkele tientallen dossiers waarbij sterk werd getwijfeld aan de echtheid van sommige ingediende documenten. Zo waren bijvoorbeeld werkgeversklaringen mogelijk vervalst. De dossiers bleken uit te komen bij het Helderse bedrijf.