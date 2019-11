Muidense woning onbewoonbaar na brand

MUIDEN - Een brand op de benedenverdieping van een woning aan de Constatijn Huygenslaan in Muiden heeft het huis tijdelijk onbewoonbaar gemaakt. Door de hitte van de brand knalde al snel de voorruit eruit.

De brand brak op gisteravond rond 10.45 uur uit. Er werd meteen opgeschaald naar een middelbrand en er werden extra eenheden, waaronder een traumahelikopter, opgeroepen.

Een bewoner is nagekeken door de ambulancebroeders, maar was niet gewond geraakt. De traumahelikopter bleek uiteindelijk niet nodig. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk.