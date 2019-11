Brand in Helderse woning: 'Bewoner ontsnapt door van balkon te springen'

DEN HELDER - In een woning in Den Helder aan de Praamstraat woedde vanmorgen vroeg een brand. Omdat de brand achter de voordeur leek te zijn ontstaan, sluit de politie opzet niet uit. De bewoner wist op het nippertje te ontkomen, meldt een getuige.

De brand ontstond rond kwart voor vier.

De bewoner was zo geschrokken dat hij naar het balkon aan de achterkant van de woning is gegaan en daar van de eerste verdieping naar beneden is gesprongen. Dat meldt een getuige.

De brandweer kon de brand wel snel blussen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de brand.