Schiphol vraagt buren mee te denken over ontwikkeling nieuwe 'herrie'-app

Schiphol roept omwonenden op om mee te denken over een nieuwe app die in ontwikkeling is. De app moet de bewoners rondom de luchthaven inzicht gaan geven waar en hoe laat er overlast te verwachten is. "Een soort weerbericht, maar dan met vliegtuigen", staat in de oproep van Schiphol.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Schiphol wil graag dat haar 'buren' meedenken en input geven voor de nieuwe app. Omwonenden kunnen aanstaande vrijdag komen brainstormen op het hoofdkantoor op de luchthaven. "Denk jij graag mee over onze nieuwe app rond het verklaren en voorspellen van geluid van vliegverkeer op jouw locatie? Vul onderstaand formulier in en kom op vrijdag 29 november bij Schiphol langs om ons te helpen bij de ontwikkeling van de app", staat er in de uitnodiging.

Beveiligingslek

Het ziet ernaar uit dat een belangrijke gesprekspartner van Schiphol, de bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol (ORS), niet bij de brainstormsessie zal zijn.

Bewonersvertegenwoordiger Matt Poelmans ziet liever dat Schiphol de ontwikkeling van zo'n app uitbesteedt aan een onafhankelijke partij. Poelmans is boos vanwege een beveiligingslek bij het huidige online meldpunt van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Die site is gedeeltelijk offline gehaald, waardoor er alleen nog maar telefonisch of per e-mail klachten kunnen worden ingediend.

"Niemand heeft om de ontwikkeling van zo'n voorspellingsapp gevraagd", zegt Poelmans tegen NH Nieuws, "en wij maken dan ook bezwaar tegen dit project."

Omwonenden die wel willen meedenken zijn op vrijdag vanaf 10.00 uur welkom. De meedenkers worden voorzien van een lunch en drankjes.