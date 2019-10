Schiphol haalt officiële klachten-website offline vanwege beveiligingslek

SCHIPHOL - De officiële website waarop omwonenden van Schiphol hun klachten over de luchthaven kwijt kunnen, is offline gehaald. Dat is gebeurd nadat iemand 'een kwetsbaarheid' in de beveiliging van de site had ontdekt.

Dat laat de luchthaven weten aan SchipholWatch, een actiegroep van tegenstanders van de uitbreiding van Schiphol. Wie de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) bezoekt, krijgt sinds gisteren een foutmelding te zien.

Zorgen

Schiphol heeft melding gemaakt van het probleem bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De luchthaven is verplicht dat te doen, binnen 72 uur na de eerste melding van een beveiligingsbreuk.

Gebruikers van het platform laten via sociale media weten zich zorgen te maken over hun persoonsgegevens. Volgens Schiphol is er echter "geen aanwijzing dat er persoonsgegevens zijn onttrokken". Het BAS zelf spreekt overigens zelf over een technisch probleem.

Duizenden klachten

Het BAS werkt op dit moment aan een tijdelijke website. Tot die tijd kunnen klachten alleen tijdens kantooruren telefonisch gemeld worden, of via het algemene mailadres. Wanneer de website weer online zal zijn, is onduidelijk.

Vorig jaar kwamen er maar liefst 121.059 klachten binnen via het BAS. In totaal ging het om 11.365 mensen. De meeste klachten kwamen uit Amstelveen. BAS is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland en Amsterdam Airport Schiphol.