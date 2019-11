Haarlems Reinaldapark krijgt tóch een eigen schaatsbaan: "We gaan het hier laten bruisen"

Dinsdagochtend is ijsbaanbouwer Daphne Lim met haar collega's druk in de weer om de schaatsbaan zo snel mogelijk af te krijgen. "Het is even doorwerken, maar we lopen op schema", vertelt ze. "Vaak moeten we tot in de avonduren overwerken. Vandaag is dat gelukkig niet nodig, denk ik."

Onder toeziend oog van Frans Stuy worden de onderdelen naar de juiste plek getakeld. Stuy: "Ik wil de gemeente Haarlem oproepen om dit weekend langs te komen, dan kunnen ze zien hoe het hier kan bruisen." De initiatiefnemer is ook eigenaar van het naastgelegen pannenkoekenrestaurant, en hoopt er een succes van te maken. "Kinderen mogen voor een pannenkoek de ijsbaan op, wat wil je nog meer?"

Naar eigen zeggen heeft Stuy zo'n vijftigduizend euro neergelegd voor het project. "Winst maken wordt moeilijk, maar als het dit jaar een succes is, dan gaan we het volgend jaar nóg beter doen." Het frustreerde om met de gemeente Haarlem samen te werken, aldus de ondernemer. "Er moet hier wat Amsterdamse lef komen. Er mag bijvoorbeeld geen overkapping op de schaatsbaan door het bestemmingsplan, en het duurde mij allemaal veel te lang."

Het plan is om de ijsbaan dit weekend te openen. "Uiteindelijk doe je het voor die kinderen die hier kunnen schaatsen", aldus Lim. "Maar dan moeten we nu wel weer snel aan het werk."