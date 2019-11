Vrouw aangehouden voor het online verkopen van kleding van slangenleer

KENNEMERLAND - De dierenpolitie heeft vorige week bij een 41-jarige vrouw een jasje, een pantalon en een paar schoenen van slangenleer in beslag genomen. De vrouw had de kleding te koop aangeboden via internet.

Politie

De dierenpolitie is naar de woning van de vrouw gegaan en heeft de kleding in beslag genomen. De handelswaarde van de goederen wordt geschat op enkele duizenden euro's. De vrouw zei dat zij niet wist dat dit strafbaar is. Tegen haar is proces-verbaal opgemaakt.

De slangenleren kleding en schoenen zijn op echtheid gecontroleerd door een herpetoloog. Dat is een deskundige op het gebied van reptielen. Het betreft slangenleer van de Malayo Python Reticulatus; een bedreigde reuzenslang uit Zuid-Oost Azië. Vermoedelijk zijn vijf Pythons gebruikt om de kleding te maken.