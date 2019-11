Boeren demonstreren langs de snelweg: 'We steunen collega's in Den Haag'

Op meerdere op- en afritten is vanmiddag gedemonstreerd door boeren met trekkers. Ze stonden tijdens de actie in de berm, zodat het andere verkeer geen last van ze zou hebben. Onder meer langs de A7 bij Den Oever, verderop bij Hoorn en in de Beemster waren agrariërs aanwezig.

Op de A7 bij Den Oever stonden ongeveer vijftien boeren, laat een verslaggever weten. De sfeer was er goed. Ook op de A7 bij Hoorn stonden ze. Er waren zeker twintig trekkers die zich hadden verspreid over zo'n vier op- en afritten.

"We staan hier om onze collega's in Den Haag te steunen. We willen draagvlak bewaren onder de burgers, maar de acties worden zeker weer harder als het overleg in Den Haag straks mislukt. Dan blijven we hier (A7) ook wat langer staan."