Boeren in actie op op- en afritten snelwegen: "Nog steeds grote zorgen"

Op op- en afritten van meerdere snelwegen wordt tussen 12.30 uur en 14.00 uur gedemonstreerd door boeren met trekkers. Omdat ze langs de kant van de weg of in de berm gaan staan, zal het verkeer geen hinder ondervinden van de acties, zo belooft Farmers Defense Force.

Op welke op- en afritten de acties plaatsvinden, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat in onze provincie in ieder geval de A1, A2, A4, A7, A9, A10 en A27 decor zullen zijn van protesten.

Met de acties willen de boeren laten blijken dat ze - ondanks Haagse maatregelen om de stikstof-impasse te doorbreken - nog altijd vrezen dat zij de zwaarste last moeten dragen. "Minister Schouten heeft maandag een gesprek met het landbouwcollectief", aldus Farmers Defense Force. "Met deze acties willen we waarschuwen dat we nog wakker zijn, want er zijn nog steeds grote zorgen."



De afgelopen maanden kwamen boeren al meerdere keren in actie: zo stonden ze onder meer op het Malieveld in Den Haag, bij het provinciehuis in Haarlem en bij het RIVM in Bilthoven.